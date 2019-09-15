Fenerbahçe Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı son taktik idmanıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Rami ve Gustavo kadroda

Bugün özel uçakla Alanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, İsla, Moses ve Emre Belözoğlu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor maçının 21 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.