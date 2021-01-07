Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar
12. dakikada Ozan'ın indirdiği topla sol çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada sol taraftan Sinan'ın yaptığı ortada arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Caner'in kafasından seken topu ceza sahası dışında karşılayan Bakasetas'ı sert şutunu kaleci Altay kontrol etti.
45+1. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan'ın pasını alan Thiam'ın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut yan ağlarda kaldı.
45+3. dakikada Bareiro ile duvar pası yaparak ceza alanı içine sarkan Efecan'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Valencia, Pelkas, Mame Thiam
Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp
Teknik Direktör: Erol Bulut
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Bakasetas, Adam Bareiro
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Babacar, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Sinan Gümüş (dk. 12) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mame Thiam, Tisserand, Harun Tekin (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Davidson, Tzavellas, Berkan İsmail (Aytemiz Alanyaspor)
Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu