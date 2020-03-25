İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe altyapısına videolu antrenman uygulaması

Fenerbahçe altyapısına videolu antrenman uygulaması
Fenerbahçe altyapısına videolu antrenman uygulaması

Fenerbahçe, koronavirüs tehdidi nedeniyle altyapı takımlarının antrenman programlarının video bağlantı programıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe kulübünün resmi sitesinden konu hakkında şu açıklamaya yer verildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kulübümüz tarafından altyapı takımlarımız için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda altyapı takımlarımızın antrenman programları internet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir. İlk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımımız ile başlattılan bu uygulama bugün itibariyle tüm altyapı takımlarımızda uygulanacaktır.

İkinci bir bildirime kadar futbol altyapı takımlarımız için başlatmış olduğumuz e-antrenman uygulaması devam edecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.