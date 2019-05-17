Fenerbahçe Anadolu Efes Canlı İzle Bein Sports| FB Anadolu Efes Canlı Skor

Fenerbahçe Anadolu Efes Canlı İzle Bein Sports... Türk basketbol tarihinde ilk defa iki Türk takımının yer aldığı Final-Four'da büyük heyecan cuma günü başlıyor. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA, kupa için parkeye çıkıyor. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak olan THY Euroleague Final-Four'unda, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova kupa için savaşacak. İşte bu zorlu mücadeleye ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Beko'da son durum

Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider bitirdi. Fenerbahçe, Euroleague güncel formatında normal sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşan takım olurken, Play-off'ta da Zalgiris Kaunas'ı 3-1 ile geçerek üst üste beşinci kez Final-Four bileti aldı.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemeyecek. Joffrey Lauvergne takımla birlikte Vitoria'ya seyahat ederken, Gigi Datome ise kafileye perşembe akşamı dahil olacak. Yine takımla birlikte Vitoria'ya seyahat eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes 18 yıl sonra

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Rodrigue Beaubois, Mustafa Kurtuldum

Forvetler: James Anderson, Krunoslav Simon, Onuralp Bitim, Birkan Batuk, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Brock Motum, Adrien Moerman

Pivotlar: Bryant Dunston, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss

Anadolu Efes, Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Play-off turunda ise Barcelona Lassa'yı 3-2 ile geçerek 18 yıl aranın ardından Final-Four bileti almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazandı. İki ekip arasında oynanan Euroleague maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 - 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 - 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 - 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 - 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 - 65 Anadolu Efes

2013-14 Efes 63 - 71 Fenerbahçe Ülker

İki takım bu sezon şu ana dek 6 maçta karşılaştı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu maçlarda 3'er galibiyet elde etti.

THY Euroleague Final Four heyecanı başlıyor

Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvasının final serisi olan Türk Hava Yolları Euroleague Final Four, İspanya'nın Bask kenti Vitoria-Gasteiz şehrinde başladı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de yer aldığı turnuva, 15 bin taraftarın önünde heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak.

17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türk Hava Yolları Euroleague Final Four serisinde Avrupa'nın en iyi 4 takımı, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Real Madrid şampiyonluk için kozlarını paylaşırken, tarihi Buesa Arena'da 15 bin taraftarın önünde heyecan verici bir mücadele yaşanacak. Şehrin dört bir yanına yayılan heyecan verici aktivitelerin tamamı Vitoria-Gasteiz'de ziyaretçilerini bekliyor.

Zorlu oyunlar ve mücadele dolu aktivitelere zemin oluşturan Arena alanındaki FanZone'da kurulan içi top dolu dev yüzme havuzunda yüzme cesareti gösterenler için sürpriz hediyeler olacak. Bilbao havalimanında konumlandırılan Türk Hava Yolları Euroleague topları ile doldurulmuş dev Türk Hava Yolları logosundan, Fan Zone'da yer alan birbirinden renkli aktiviteler ve promosyonlara kadar çeşitli sürprizler basketbolseverlerle buluşacak.

193 ülkeden turnuvaya yoğun ilgi

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four; yolcu uçakları ve yolcu gemilerinin de yer aldığı 31 yayın ortağı üzerinden sağladığı küresel izlenme performansıyla 193 ülke ve bölgede büyük ilgi görüyor. Türk Hava Yolları, 2010 yılından bu yana Türk Hava Yolları Euroleague ve Final Four turnuvasının resmi isim sponsorluğunu üstleniyor. Türkiye'nin milli havayolu, değerleri arasında bulunan tutku, azim ve kararlılık unsurları temelinde dünyanın en iyi sporcularına, takımlarına, yarışma ve turnuvalarına destek sağlıyor.

2010'dan beri Türk Hava Yolları Euroleague'in ve bu turnuvanın final oyunları olan Final Four serisinin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları, 2016 itibarıyla Super Bowl, UEFA EURO 2016, Rugby's Challenge Cup, European Rugby Champions Cup ve Chio Aachen World Equestrian Festival gibi birçok prestijli global spor etkinliğinin sponsorluğunu başarıyla yerine getirmekte. Bunlar ve daha fazlasıyla birlikte 2013'ten bu yana profesyoneller için düzenlenen Turkish Airlines Open ve amatör golfçülerin de unutulmadığı Turkish Airlines World Golf Cup da yine bayrak taşıyıcı havayolunun spora ve sporcuya sağladığı güçlü desteğin örnekleri arasında yer alıyor.

“Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmanın heyecanını yoğun bir şekilde yaşıyoruz”

Bu yılki Final Four heyecanının başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisi Vitoria-Gasteiz'in güzel sokaklarını çoktan sarmaya başlamış bile. Aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin, yani Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmanın heyecanını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşıyoruz.

Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakarlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de, sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın” dedi.

“Unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık”

Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ise, “Vitoria-Gasteiz'deki 2019 Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'a akın eden tüm basketbolseverlere hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bu yıl da yine, kıymetli ortaklarımızın, özellikle de Türk Hava Yolları'nın desteği olmaksızın hayata geçirilemeyecek bir Final Four serisi bizleri bekliyor. Tüm basketbolseverleri memnun edecek, unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık. İsim sponsorumuzun, geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi bu deneyimin de başarısına sağlayacağı katkıdan eminiz” dedi.

Final turu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında yarın TSİ 19:00'da oynanacak ilk maçla başlayacak. Ardından aynı gün 22.00'de oynanacak Real Madrid ve CSKA maçı ile devam edecek. Şampiyonanın final maçı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Anadolu Efes nasıl canlı izlenir?





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