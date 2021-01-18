Fenerbahçe-Ankaragücü Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 2-0 ANKARAGÜCÜ
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İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' Fenerbahçe'de Thiam, Atakan'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
45' Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, Serdar'la girdiği ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü.
43' Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Atakan'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
34' Ozan Tufan'ın uzun pasında Thiam topu indirdi. Thiam'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Samatta, Ankaragücü savunmasından seken topu ağlara gönderdi.
28' Sağ kanattan gelen ortada Thiam'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Friedrich'den seken topu takip eden Thiam meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
25' Direkten döndü! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top, kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten kale önüne düştü. Ozan kale önüne düşen topu uzaklaştırdı.
12' Fenerbahçe maça çok baskılı başladı!
9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Smatta'nın kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.
8' Sağ kanattan Pelkas'ın ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top yeniden kornere gitti.
4' Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Friedrich'te kaldı!
1' Hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle karşılaşma MKE Ankaragücü'nün vuruşuyla başlıyor.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi