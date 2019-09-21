Fenerbahçe Ankaragücü Maçı Kaç Kaç? | Fenerbahçe Ankaragücü Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 1-1 ANKARAGÜCÜ
Canlı Anlatım
50' Kruse ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta çıktı.
47' Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı özellikle sağ kanatta Ozan Tufan etkili ataklar geliştiriyor.
46' Ankaragücü'nde de ikinci yarıda Cebrail'in yerine Hasan Kaya görev alacak.Cebrail Karayel - Hasan Kaya
46' Fenerbahçe'de ikinci yarıda Rami'nin yerine Jailson görev yapacak.
46' İkinci yarı başladı
45' İlk yarı sona erdi
44' Ozan Tufan'ı faulle durduran Canteros sarı kart gördü.Sarı Kart - Héctor Canteros
42' Canteros'un ortası istediği gibi olmayınca top kaleci Altay'da kaldı.
40' Sakatlanan Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyunda...Garry Rodrigues - Emre Belözoglu
38' Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ters bir hareket yapınca sakatlandı. Oyuna devam edemeyecek.
35' Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Max Kruse kafayı istediği gibi vuramadı.
31' Fenerbahçe yine Max Kruse ile geldi! Ceza sahasına girmeden çektiği falsolu şut az farkla üstten dışarı gitti.
27' Fenerbahçe'de gole yaklaştı! Seri paslarla ceza sahasına yaklaşan Fenerbahçe'de Max Kruse ceza yayı üstünde yerden şutunu çekti top direğin hemen yanından auta çıktı.
25' Ankaragücü'nde Cebrail de sarı kart gördü.Sarı Kart - Cebrail Karayel
24' Ankaragücü'de Orgill sarı kart gördü
22' Fenerbahçe etkili geldi! Deniz Türüç sağ kanattan içeri kat ederek önünü boşalttı ve çaprazdan şutunu çekti top kalecide kaldı.
20' GOL! Zanka takımına beraberliği getiren golü attı. Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Korcan boşa çıktı ve arka direkteki Zanka seken topu ağlara gönderdi.
16' GOL! Orgill takımını 1-0 öne geçirdi. Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.
13' Ozan Tufan sağ kanattan içeri girerek yerden ortasını yaptı. Kruse'ye gelmeden Pazdan araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
10' Geride kalan 10 dakikalık bölümde maçın hakimi Fenerbahçe olarak görüldü. Ankaragücü ani ataklarla tehlike oluşturmaya çalışıyor.
5' Ankaragücü atağında Orgill ceza sahası dışından şansını denedi top kaleci Altay'da kaldı.
2' Fenerbahçe maça etkili başladı! Kruse sağ kanattan girdi ve ceza sahası içindeki Deniz'e pasını verdi. Onun şutunda top yandan dışarı çıktı.
1'Maç Başladı
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İşte karşılaşmanın 11'leri
Fenerbahçe: Altay; Ozan, Zanka, Rami, Dirar; Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse; Muriqi.
Ankaragücü: Korcan; Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto; Sedat, Faty, Moke; İlhan, Hector, Orgill.