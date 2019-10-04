Fenerbahçe Antalyaspor Canlı İzle | beIN Sports 1 izle | FB Antalya maçı izle

FB Antalya canlı izle... Oynadığı son 6 karşılaşmada 3 galibiyet,2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe bu akşam karşılaşacağı Antalyasor karşısında son 6 maçında 2 galibiyet,2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 3 puanı almak isityor. İki takım taraftarları ise maça ilişkin son gelişmeleri ve canlı yayın bilgilerini araştırmakta. Karşılaşma ile ilgili bilgilere ise işte buradan ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

MAX KRUSE DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçı öncesi düzenlenen seremonide çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Max Kruse, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR NASIL CANLI İZLENİR?





Fenerbahçe Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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