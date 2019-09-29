Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen isimler yer almadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Teknik ekip ve futbolcuların aileleri de antrenmanı takip etti. Çalışmanın bitmesiyle birlikte teknik ekip, futbolcular ve aileler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın tek idman yapacak.