Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 1-0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar

1' Maç Başladı

3' GOL! Fenerbahçe Enner Valencia ile golü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Valencia, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

4' Bu sezon 29 gole ulaşan Enner Valencia, Alex'i geçti ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en çok GOL atan yabancı futbolcu oldu.

12' Rakip yarı alanda Batshuayi, kaleye topla birlikte yüzünü dönmek isterken Emrecan araya girdi.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: İİrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi.

ANTALYASPOR: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.

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