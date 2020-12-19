Fenerbahçe, Antep'te kayıp! İşte karşılaşmanın özeti

Lig'de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Gaziantep'te 3 gollü yenilgi aldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltımız ve golümüz verilmedi" dedi. Erol Bulut, taraftarların istifa beklentisi ile ilgili ise diyecek sözünün olmadığını ve bu durumdan mücadele ederek çıkacaklarını söyledi. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik" dedi. Kulübüyle 4 aylık daha kontratının kaldığını söyleyen Rumen teknik adam, alınan galibiyetle ilgili "Bu kene galibiyet vermemiz gerekiyordu" açıklamasını yaptı. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının özeti ve golleri...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

15. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin yerden çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Mirallas'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dicko'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

24. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde topa dokunan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda kornere çeldi.

38. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Tisserand'ın eline çarptı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Alexandru Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1

46. dakikada Mame Thiam'ın pasında kale alanının önünde topla buluşan Pelkas'ın dokunuşu kaleyi bulmadı.

53. dakikada Pelkas'ın çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

56. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topa Cisse kafa ile vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Novak'ın ortasında Cisse'nin kale önündeki kafa vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Pelkas'ın uzaklardan vuruşunu kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Mert Hakan'ın indirdiği topu Pelkas ağlara yolladı ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

69. dakikada Olkowski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topu göğsüyle yumuşatan Kemal Ademi'nin dönerek yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

83. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

90+5. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer barajın yanından topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Kana Bıyık, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Amedej Vetrih (A.Sousa dk. 76), Kevin Mirallas (Oğuz Ceylan dk. 86) Alexandru Maxim (Kenan Özer dk. 86), Dicko (Zvonimir Kozulj dk. 64), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 76)

Yedekler: Çağlar Şahin, Kubilay Aktaş, Furkan Soyalp, Jefferson, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fenerbahçe: Oytun Özdoğan, Nazım Sangare (Caner Erkin dk. 78), Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Filip Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Mame Thiam dk. 46), Mert Hakan, Papiss Cisse (Kemal Ademi dk. 64)

Yedekler: Harun Tekin, Jose Sosa, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Vetrih (dk. 9), Alexandru Maxim (dk. 39 pen.), Kenan Özer (dk. 90+5) (Gaziantep FK), Pelkas (dk. 24) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Papy, Vetrih, Sousa (Gaziantep FK), Nazım Sangare, Pelkas, Ademi (Fenerbahçe)

Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun