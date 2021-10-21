Fenerbahçe Antwerp Canlı Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 1-1 ANTWERP
Canlı Anlatım
1'Maç başladı
2' GOL! Frey pasını savunmanın arkasına sarkan Fischer'e gönderdi. Fischer ceza sahasının sağından pasını kale önüne gönderdi. Samatta kale önünde yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.Gol - Ally Samatta
14' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Ancak kaleci gole izin vermedi.
16' Çalımlarla sol kanattan içeri sokulan Ferdi ortasını yaptı. Ceza sahasında savunma Valencia'dan önce davranarak topu uzaklaştırdı.
19' Osayi-Samuel sol kanattan ceza sahasına girer girmez pasını Valencia'ya aktardı. Valencia'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
21' GOOOOOOOL! Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tisserand'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Valencia tamamladı. Skor 1-1.Gol - Enner Valencia
23' Szalai'nin sol kanattan yaptığı ortada top kalecide kaldı.
24' Valencia, Ferdi'den aldığı pasta çalımlara ceza sahası sol çapraza sokuldu. Valencia çizgi üstünden şutunu çekti. Savunmanın yaptığı ters vuruşta top kornere gitti.
32' Ceza yayının üstünde topla buluşan Valencia ceza sahasına girer girmez savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların penaltı itirazına rağmen hakem devam kararı verdi.
34' Karşılaşma devam ederken Valencia'nın pozisyonu için VAR'dan uyarı geldi. Hakem VAR'dan gelecek kararı bekliyor.
35' Hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.
36' PENALTI KAÇTI! Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşunda top üst direkten geri döndü.Kaçan Penaltı - Enner Valencia
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FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha.
ROYAL ANTWERP: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Alhassan Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey.