Fenerbahçe, Antwerp'i salladı ama yıkamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalırken, sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın attığı 2 gol galibiyet için yetmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Kadıköy'de Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.Müsabakanın 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Mbwana Samatta golü kaydederken, Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia ile eşitliği sağladı. 34. dakikada Valencia'nın yerde kalması sonucu VAR kararı ile penaltı kazanan sarı-lacivertli ekipte 36. dakikada Enner Valencia penaltıdan yararlanamadı. Müsabakanın 44. dakikasında Almeida'nın müdahalesinde bir kez daha yerde kalan Ekvadorlu futbolcu 45. dakikadaki penaltı vuruşunu bu sefer gole çevirirken gol sevincinde taraftarlardan kaçırdığı bir önceki penaltı için özür diledi. Maçın 62. dakikasında Gerkens ile 2-2'lik skoru bulan Belçika ekibi oyuna eşitliği getirirken, müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, aldığı bu beraberlikle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda böylece puanını 2'ye çıkardı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Viktor Fischer'in sağ taraftan ceza sahası içine girip arka direğe verdiği pasta Mbwana Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1

10. dakikada Viktor Fischer'in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Valencia'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jean Butez'de kaldı.

18. dakikada sağ kanatta Sosa ile verkaçından sonra ceza sahası içine giren Osayi Samuel'in son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta Enner Valencia topla buluştu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda defansa çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Marcel Tisserand'ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez'den seken topu kaleci önünde Enner Valencia tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Jelle Bataille ceza sahası içinde Enner Valencia'yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi.

36. dakikada topun başına geçen Enner Valencia'nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Dinis Almeida'nın Enner Valencia'yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

54. dakikada Birger Verstraete'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

62. dakikada sağ taraftan Birger Verstraete kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pieter Gerkens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

68. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel'in pasında ön direkte Diego Rossi'nin topa vuruşunda kaleci Jean Butez'te kaldı.

80. dakikada Marcel Tisserand'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Sergey Ivanov, Roman Usachev, Valery Danchenko

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai (Filip Novak dk. 87 ?), Luiz Gustavo, Jose Sosa (Miha Zajc dk. 66), Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Nazım Sangare dk. 67), Mesut Özil (Dimitrios Pelkas dk. 66), Enner Valencia, Mergim Berisha (Diego Rossi dk. 66)

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Royal Antwerp: Jean Butez, Jelle Bataille, Dinis Almeida, Ritce De Laet, Sam Vines, Alhassan Yussuf (Pierre Dwomoh dk. 63), Birger Verstraete, Pieter Gerkens, Viktor Fischer (Michel-Ange Balikwisha dk. 46), Mbwana Samatta, Michael Frey (Manuel Benson dk. 70)

Yedekler: Ortwin de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggestein, Robbe Quirynen, Dorian Dessoleil, Pierre Dwomoh

Teknik Direktör: Brain Priske

Goller: Mbwana Samatta (dk. 2), Pieter Gerkens (dk. 62) (Royal Antwerp), Enner Valencia (dk. 20 ve 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc (Fenerbahçe), Viktor Fischer, Brain Priske, Ritce De Laet, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu