Fenerbahçe - Austria Wien Maçı Canlı Anlatım!

FENERBAHÇE 1 - 0 AUSTRİA WİEN
MAÇTAN DAKİKALAR [CANLI)
1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de maç başladı.
9' Rossi sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
12' GOOOOOOOOOOLLLL! İsmail, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan İsmail'in sert şutunda savunma çarpan top doğrudan ağlara gitti.Gol - Ismail Yüksek
18' Sağ çaprazda topu alan Lemos doğrudan kaleyi düşündü. Lemos'un sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
30' Osayi'ye faul yapan MArtins sarı kart gördü.Sarı Kart - Marvin Martins
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İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun
Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic