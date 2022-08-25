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Fenerbahçe - Austria Wien Maçı Canlı Anlatım!

Fenerbahçe - Austria Wien Maçı Canlı Anlatım!
Fenerbahçe - Austria Wien Maçı Canlı Anlatım!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor.

FENERBAHÇE 1 - 0 AUSTRİA WİEN

MAÇTAN DAKİKALAR [CANLI)

1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de maç başladı.

9' Rossi sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

12' GOOOOOOOOOOLLLL! İsmail, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan İsmail'in sert şutunda savunma çarpan top doğrudan ağlara gitti.Gol - Ismail Yüksek

18' Sağ çaprazda topu alan Lemos doğrudan kaleyi düşündü. Lemos'un sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

30' Osayi'ye faul yapan MArtins sarı kart gördü.Sarı Kart - Marvin Martins

 

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

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