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Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır

Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır
Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Austria Wien maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Austria Wien maçına hazır - Tıkla İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında karşılaşacağı Austria Wien karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Austria Wien müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare katılmazken Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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