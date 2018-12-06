Fenerbahçe avantajı kaptı! Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaştı. Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Slimani'nin şutunu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Eljif'in şutunu kaleci Anıl kornere çeldi.

66. dakikada Landel'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Azza'nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

81. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

87. dakikada sol kanattan Slimani'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Eljif'in şutu kaleci Anıl'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan, Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı (Mahsun dk. 80 ?), Benzia, Frey (Eljif dk. 27), Slimani

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl, Emre, Aykut, Ferhat, Bahadır, Landel, Fatih (Kürşad dk. 88 ?), Kağan (Dauda dk. 67), Adama, Muhammet Reis, Azza (Hüsmani dk. 80 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu