Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti!

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

8. dakikada Schranz'ın ortasında Tisserand'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olayinka'nın şutunu savunma çizgiden çıkardı.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sosa'nın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada arka direkte topla buluşan Holes'in içeriye çevirdiği top defansta da çarparak Schranz'ın önüne düştü. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sor'un çaprazdan şutunda meşin yuvarlak sol direğe de çarparak filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada sol kanattan Olayinka'nın yerden pasında altıpas noktası üzerinde Schranz'ın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topa Olavsic'in vuruşunda Altay bir kez daha topu çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel'in pasında topu alan Mert Hakan'ın ceza yayına sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

45'İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

63. dakikada Holes sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda bulunan Sor, topu ağlara gönderdi. 3-1

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sor, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Altay gole izin vermedi.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Arda Güler'in sert şutunda kaleci Mandous topu çeldi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Berisha, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 3-2

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard

Slavia Prag: Mandous, Bah (Lingr dk. 46), Ousou, Kacharaba (Kudela dk. 90+1 ?), Dorley, Traore (Talovierov dk. 78), Holes, Schranz, Plavsic (Pudil dk. 90+2 ?), Olayinka, Sor (Tecl dk. 83 ?)

Yedekler: Sirotnik, Milos Pudil, Madsen, Krmencik, Daniel Samek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand (Kim Min-Jae dk. 81 ?), Szalai, Sosa (Ozan Tufan dk. 57) Mert Hakan, Valencia, Pelkas (Arda Güler dk. 57), Ferdi (Sangare dk. 31), Serdar Dursun (Berisha dk. 81 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, İrfan Can, Arda Aksoy, Bora Aydınlık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Schranz (dk. 19), Sor (dk. 27 ve 63) (Slavia Prag), Mert Hakan (dk. 39), Berisha (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kacharaba, Tecl (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe)