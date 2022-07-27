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Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slovacko olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.

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