Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplarda

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ezgjan Alioski'nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında Luan Peres'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Früchtl'da kaldı.
12. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda Braunöder'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Früchtl'ı aşarak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Mauricio Lemos'ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda Ranftl meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
44. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+1. dakikada 26 Ranftl'ın sağ taraftan kullandığı taçta ceza sahası içi sağında topla buluşan Fitz'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Martins kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
54. dakikada Bright Osayi-Samuel'in pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Früchtl meşin yuvarlağı çıkarttı.
70. dakikada Diego Rossi'nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
79. dakikada rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Ülker
Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres (Attila Szalai dk. 80 ?), Ezgjan Alioski, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 77), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 77), Diego Rossi (Emre Mor dk. 85 ?), Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 80 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Filip Novak
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dario Kreiker 80 ?), Martins (Can Keleş dk. 46), Ranftl, Braunöder (James Holland dk. 46), Fischer, Gruber (Marco Djuricin dk. 66), Fitz (Romeo Vucic dk. 66), Tabakovic
Yedekler: Mirko Kos, Georg Teigl, Matteo Meisl, Aleksandar Jukic
Teknik Direktör: Manfred Schmid
Goller: İsmail Yüksek (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 44, 70), Mert Hakan Yandaş (dk. 79) (Fenerbahçe), Martins (dk. 45+1) (Austria Wien)
Sarı kartlar: Martins, Kreiker (Austria Wien)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu