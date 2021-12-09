Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda edemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında ağırladığı Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 29. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 42. dakikada Mergim Berisha'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

10. dakikada sol taraftan Kostic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada'nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre'nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can'ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45'İlk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.

65. dakikada Berisha'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp'ta kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sangare, Zajc (Meyer dk. 76), Sosa (Gustavo dk. 72), Novak (Osayi- Samuel dk. 72), İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 76), Berisha, Pelkas (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'dicka, Tuta, Chandler (Da Costa dk. 69), Jakic (Rode dk. 69), Sow (Hrustic dk. 78), Kostic, Kameda, Hauge (Lammers dk. 69), Borre (Pacienca dk. 60)

Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hinteregger, Toure, Lenz, Barkok, Durm

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Pelkas, Sosa (Fenerbahçe), Chandler, N'dicka, Paciencia (Eintracht Frankfurt)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu -Ozan Buğra Koşar