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Fenerbahçe Avrupa'da galip

Fenerbahçe Avrupa'da galip
Fenerbahçe Avrupa'da galip

UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, grup aşamalarında mağlubiyet yüzü görmedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek bu sezon Avrupa'da oynadığı grup aşamalarında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçerken, 79. dakikada AEK Larnacalı futbolcu Mamas'ın kendi kalesine attığı golle müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında ilk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup etmiş, deplasmanda ise Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip, AEK Larnaca karşısında aldığı bu galibiyetle grupta puanını 7'ye yükseltti.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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