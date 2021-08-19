Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı

Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Avrupa mücadelesinde ilk kez sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi. Güler, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe formasını Avrupa'da giydiği ilk maçında golle tanıştı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, 65. dakikada 2 rakibini ekarte ederek uzaktan sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu tezahüratlarla alkışladı.

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Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

9' Fenerbahçe etkili geldi! Sağdan Sosa'nın ara pasında Zajc çizgiye indi. Zajc'ın çevirdiği topta kale önünde savunma topu kornere gönderdi.

22' Helsinki gole yaklaştı! Sol kanattan Saksela'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topu önünde bulan Jair'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte Mesut Özil'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

30' Ceza sahası sol çaprazdan Zajc'ın şutunda top kalecide kaldı.

38' Helsinki etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda ara bırakılan topla ceza sahasına giren Riski'nin sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.

40' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Riski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

51. dakikada Osayi sağdan çalımlarla ceza sahasına girerek penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda savunmadan O'Shaughnessy son anda topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Muhammed 2 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, üst direğe de çarpan top filelere gitti. 1-0

88. dakikada sağ kanattan bindiren Benissan ceza sahası içinde hareketlenen Browne'yi düşündü ve bekletmeden ortasını yaptı. Bu pozisyonda Altay iyi yer tutarak topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zacrani, Aurelien Berthomieu

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Osayi (Nazım dk. 62), Gustavo, Sosa, Novak (Arda dk. 67), İrfan Can (Ferdi dk. 55), Mesut (Muhammed dk. 62), Zajc

Yedekler: Ertuğrul, Berke

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Peltola dk. 86 ?), Hostikka (Benissan dk. 81 ?), Sparv (Vaananen dk. 81 ?), Jair, Riku Riski (Browne dk. 64), Valencic (Olusanya dk. 87 ?), Roope Riski

Yedekler: Keto Hugo, Dahlström, Browne, Niemela

Teknik Direktör: Toni Koskela

Gol: Muhammed (dk. 65) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ascensao (Yrd. Antrenör), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Murillo, Browne (Helsinki)

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