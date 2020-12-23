Fenerbahçe - Başakşehir Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-1 BAŞAKŞEHİR
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6' Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte Skrtel'in vuruşunda direkten seken topu kale önünde Mahmut Tekdemir tamamladı.
3' Sağ kanattan Caner'den sıyrılan Crivelli, ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasının üzerine çevirdi. Savunmada Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay; Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Novak; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Caner; Sinan, Thiam, Ademi