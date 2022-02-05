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Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Canlı Anlatım
Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda dişli ekiplerden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CANLI ANLATIM

Maç Başladı 1' Karşılaşma Başakşehir'in vuruşuyla başladı.

10' Hızlı kontra atağa çıkan Ferdi sol kanattan içeri ortaladı. Hasan Ali'nin ayak koyduğu top kornere gitti.

24' Crespo, Hasan Ali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Miguel Crespo

37' Fenerbahçe'de Berke, sarı kart gördü.Sarı Kart - Berke Özer

61' GOL! Berkay Özcan, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Chadli'nin pasında topla buluşan Berkay, ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Berkay Özcan

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İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka.

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
 

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