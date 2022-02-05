Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
CANLI ANLATIM
Maç Başladı 1' Karşılaşma Başakşehir'in vuruşuyla başladı.
10' Hızlı kontra atağa çıkan Ferdi sol kanattan içeri ortaladı. Hasan Ali'nin ayak koyduğu top kornere gitti.
24' Crespo, Hasan Ali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Miguel Crespo
37' Fenerbahçe'de Berke, sarı kart gördü.Sarı Kart - Berke Özer
61' GOL! Berkay Özcan, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Chadli'nin pasında topla buluşan Berkay, ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Berkay Özcan
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İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka.
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu