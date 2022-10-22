Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek.

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