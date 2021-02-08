Fenerbahçe- Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final maçını Fırat Aydınus yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde görev yapacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında düdük Fırat Aydınus'ta olacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba

20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe

17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık