Fenerbahçe- Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final maçını Fırat Aydınus yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde görev yapacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında düdük Fırat Aydınus'ta olacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe
17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık