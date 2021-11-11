Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Biz hocamızın arkasındayız'

BAŞKAN ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu noktaya geldiysek, bundan sonraki 4 haftada çok daha farklı bir noktaya gidebiliriz. Daha sezonun çok başındayız. Şu an kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Vitor Pereira ilk günden hedef tahtasına konuldu. Pereira buraya yarım kalan hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum.

HOCAMIZDAN MEMNUNUZ

Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz. Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz.

Mesut daha sık oynamak istiyor. Oynamaya aç. Mesut'un neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Mesut'u herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması gerekiyor. Hocamız Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini gözden geçirmeli. Basına yansıdığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamak istiyor, oynayamadığı için biraz mutsuz. Asıl olan Fenerbahçe'nin başarısıdır.

Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Detaylara girmek istemiyorum ama şunu bilin; rakiplerimiz şampiyonluk için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin beş efor sarf etmesi lazım.

TARAFTARLARIN PROTESTOLARI BİZE YAKIŞMIYOR

Fenerbahçe taraftarlarının protestoları bize yakışmıyor. Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Bu futbolcuların hiçbir günahı yok. Ama bu protestocuların içinde bir kesim de var ki başkanı yıpratalım derdinde. Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Hiçbir tereddüdüm yok. Tek tereddüdüm bu protestoların bu çocuklara zarar vermesi.