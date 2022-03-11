Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşmasından satır başları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır."

"Geçen sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız alenen gasp edildi."

"Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik."

"Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."

"Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan'a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"

"UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"

"Aylardır böyle bir çalışmanın sürdürüldüğüne inanmıyoruz."

"Bu sistem değişmeli"

"Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır."

"Servet Yardımcı'ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."

"Bugüne kadar Kulüpler Birliği başkanı olmayı düşünmüyordum ama zamanı gelince bakarız."

"Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor."