Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çağrısına Dursun Özbek'ten cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak, "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" dedi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ekim 2022: “MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!”

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: “Biz bu ligi bitirtmeyiz”

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

21 Ocak 2023: "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir. Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:

Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa, attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un davetine yanıt vererek, "Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü tarafından son zamanlarda yapılan açıklamalara yönelik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek bu davetin üzerine sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yanıt vererek açıklama yaptı. Rekabeti saha içinde sürdüreceklerine değinen Başkan Özbek, "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda “Herkes için adalet” arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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