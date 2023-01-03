Fenerbahçe Batshuayi ile güldü

ANTALYASPOR 1-2 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
10. dakikada Wright'ın pasında topla buluşan Luiz Adriano'nun ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.
11. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içi sol kanatta önünde bulan King'in vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
14. dakikada Güray Vural'ın sol kanttan ceza alanı içine kestiği ortada Wright'ın altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı arka direğe kestiği ortaya diziyle yaptığı vuruş üstten auta gitti.
29. dakikada oluşan karambolde ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi'nin plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan altı pas içine kestiği ortada Serdar Aziz'in kafası üst direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Szalai'nin sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada King'in kafası yan kale direğinden oyun alana döndü. Dönen topu Batshuayi kafayla ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada sol kanattan King'n kestiği ortada Batshuayi'nin kafası Güray Vural'ın eline çarptı. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2
70. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Wright'ın kafası üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu
FT Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Mustafa Erdilman dk. 85 ?), Veysel Sarı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol (Soner Aydoğdu dk. 78), Fernando Martins, Fredy (Sinan Gümüş dk. 67), Güray Vural, Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 67), Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Kudriashov, Erkan Eyibil, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Henrique(dk. 90+9 ?), Arao, Diego Rossi (İrfan Can dk. 67), Crespo (Zajc dk. 67), Lincoln (Emre Mor dk. 46), Batshuayi (Alioski dk. 85 ?), Joshua King
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, İsmail Yüksek
Teknik direktör: Jorge Fernando Pinheiro Jesus
Goller:Wright (dk. 14) (FT Antalyaspor), Batshuayi (dk. 55 ve 62 pen.)(Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Alioski (Fenerbahçe, Fernando, Fredy, Güray Vural, Gökdeniz Bayrakdar (FT Antalyaspor)
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