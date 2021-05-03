Fenerbahçe - BB Erzurumspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 3-0 BB ERZURUMSPOR
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46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Pozisyon 44' Murat Uçar'ın derinlemesine pasında Cenk Ahmet savunma arkasına sarktı. Kalesini terk eden kaleci Harun topu kontrol etti.
35' Erzurumspor etkili geldi. Novikovas'ın ceza sahasının hemen dışından sert şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.
28' Sağ kanattan Obertan'ın yerden ortasında ce zahasında Omolo'nun şutunda top üstten dışarı gitti.
14' Sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın çevirdiği topta, Pelkas penaltı noktası üzerinden topu ağlara gönderdi.Gol - Dimitrios Pelkas
12' İrfan Can'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia
Sarı Kart 5' Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Kardeş, sarı kart gördü.
5' Fenerbahçe'de Sosa, penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
4' Ceza sahasında Valencia'nın şutunda top Gökhan Kardes'ten geri döndü. VAR incelemesinin ardından Mete Kakavan Gökhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
1' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Mert Uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.
1' Maç hakemin düdüğü ile başladı.