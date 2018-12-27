Fenerbahçe beklentilerin altında bir ilk yarı geçirdi

2018-2019 Spor Toto Süper Ligi'ne yeni oluşumlarla başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremedi. Haziran ayında başkanlığa seçilen Ali Koç ile yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertli ekip, Sportif Direktör Damien Comolli ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile anlaştı. Sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan Kanarya, ilerleyen haftalarda istediği puanları toplayamadı ve ligin 10. haftasında Kadıköy'de alınan 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinden sonra Cocu ile yolları ayırdı. İlerleyen haftalara Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman ile devam eden Fener, Koeman ile de istediğini sonuçları alamadı ve sezonun 16. haftasında takımın başına

son şampiyonluk sevinci yaşatan Ersun Yanal'ı getirdi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde oynanan iki Süper Lig maçında BB Erzurumspor ve Antalyaspor karşısında berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Giresunspor'u yendi ve tur atladı.

Transferler etkili olmadı

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan yeni transferler etkili olamadı. Özellikle bu sezon takıma büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Yassine Benzia ve Diego Reyes beklentilerin altında kalarak taraftarın tepkisine maruz kaldı.

En golcü isim Ayew

2018-2019 sezonunun ilk yarısında en golcü isim 15 maçta attığı 4 golle Ganalı futbolcu Andre Ayew oldu. İngiliz ekibi Swansea City'den kiralanan yıldız futbolcu, takıma adına ön plana çıkan isimlerden biri olurken, bir diğer yeni transfer Michael Frey ise 10 maçta 3 gol kaydetti.

Değişmez isim Neustadter

Sarı-lacivertli ekipte en çok forma giyen isim ise Rus futbolcu Roman Neustadter oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2235 dakika süre alırken 2 de gol kaydetti. Neustadter'i 2070 dakika ile bir diğer savunmacı Martin Skrtel takip ediyor.

Ozan Buğra Koşar