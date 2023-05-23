İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 84-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı. Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Burak Yılmaz
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 18, Şehmus Hazer 12, Pierre 5, Samet Geyik, Jekiri 4, Motley 17, Edwards 10, Biberovic 2, Antetokounmpo 14, Melih Mahmutoğlu2
Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Clemmons 15, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 11, Auguste 15, Yiğitcan Saybir 8, Dawkins 2, Ömer Utku Al 5, Mithat Can Özalp, Mehmet Nihat Atalan
1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 45-42 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 64-62 (Fenerbahçe Beko lehine)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.