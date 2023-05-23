Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı. Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 18, Şehmus Hazer 12, Pierre 5, Samet Geyik, Jekiri 4, Motley 17, Edwards 10, Biberovic 2, Antetokounmpo 14, Melih Mahmutoğlu2

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Clemmons 15, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 11, Auguste 15, Yiğitcan Saybir 8, Dawkins 2, Ömer Utku Al 5, Mithat Can Özalp, Mehmet Nihat Atalan

1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 45-42 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 64-62 (Fenerbahçe Beko lehine)

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