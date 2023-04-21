Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel
Fenerbahçe: Hayes-Davis 24, Melih 20, Motley 17, Pierre 10, Dorsey 5, Şehmus 3
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Merkezefendi Belediyesi: Andrew 21, Harrison 12, Johnathan 12, Nikolaos 9, Muhammed 8, Ayberk 6, Tomazs 4
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-38 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
3. Periyot: 50-58 (Merkezefendi Belediyesi lehine)
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