Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi

Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser, Carmelo Paternico, Jordi Aliaga
Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Mitrovic 12, Dobric 22, Markoviç 3
Başantrenör: Milos Milojeviç
Fenerbahçe Beko: Motley 27, Hayes-Davis 19, Dorsey 12, Guduric 11, Calathes 11, Pierre 7, Jekiri 2
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 15-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-39 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79
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