Fenerbahçe Beşiktaş Canlı Anlatımı

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FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ

İlk yarı sona erdi

45' GOL! Atiba durumu 2-1'e getirdi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

41' Beşiktaş'ta çift vuruşu Burak kullanacak.

40' Kaleci Altay kale vuruşu esnasında topu yere bıraktıktan sonra Burak'ın baskısını görünce yeniden eliyle tuttuğu için, siyah-beyazlılar çift vuruş kazandı.

38' Dirar'dan sıyrılan Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi, ortasında topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taça çıktı.

36' Serbest vuruş öncesi topa dokunan Deniz Türüç sarı kart gördü.Sarı Kart - Deniz Türüc

33' Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü.

32' GOL! Ozan Tufan takımını 2-0 öne geçirdi.

30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens

29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.

27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...

23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!

19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!

18' Fenerbahçeli futbolcular Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundular. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

16' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin \%69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ortasında kaleci Karius çıktı ve aldı topu.

11' Deniz'in ortasında hava topu mücadelesinde kaleci Karius'a faul yapıldı.

10' Fenerbahçe'nin baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başında Deniz Türüç.

8' Fenerbahçe etkili geldi! Isla'nın sağ kanattan ortasında Muriqi'yi aşan topta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

5' Kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

4' Lens sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.

2' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den! Ceza yayı üstünden Tolga Ciğerci'nin falsolu şutunu kaleci Karius köşeden mükemmel çıkardı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve dev derbi başladı

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak.