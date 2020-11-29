Fenerbahçe Beşiktaş canlı anlatımı

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 1 - 3 BEŞİKTAŞ

53' Sağ kanattan Josef'in ortasında arka direkte Necip'in kafa vuruşunda top ağlarlar buluştu!Gol - Necip Uysal

52' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tuafan yakın mesafeden topu kafayla dışarı attı.

50' Beşiktaş'ta Larin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

47' Fenerbahçe'de hızlı hücum fırsatında ceza sahasına kadar topu süren Ozan Tufan'ın vuruşunu Beşiktaş savunması kesti.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

46' Fenerbahçe'de Cisse yerini Ademi'ye bıraktı.Papiss Demba Cissé - Kemal Ademi

46' Fenerbahçe'de Sosa yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

45' İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

40' Beşiktaş etkili geliyor! Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.

38' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Bernard Mensah'ı formasından çektiği için sarı kart gördü.S

37' Fenerbahçe'de Perotti yerini Caner Erkin'e gönderdi.

34' Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand'ın kafayla indirdiği topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi.

28' Fenerbahçe'de Perotti'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

26' Fenerbahçe'de Perotti'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Necip kornere gönderdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Montero topu uzaklaştırdı.

25' Beşiktaş'ta Larin, Lemos'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Cyle Larin

24' Sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Pelkas'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

20' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abaoubakar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

17' Sarı-lacivertliler daha fazla topa sahip olsalar da şu ana dek Beşiktaş'ın kalabalık savunması karşısında alan bulmakta zorlandılar.

15' Fenerbahçe'de Tisserand, Aboubakar'ı formasından çektiği için sarı kart gördü.

12' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasında savunmada Tisserand topu uzaklaştırdı.

10' Maçın başında ikinci bölgede sıkı ikili mücadeleler yaşanıyor.

7' Beşiktaş kaptığı toplarla hızlı çıktığında etkili bir görüntü sergiliyor.

6' Fenerbahçe'de Pelkas ceza sahasına girmek üzereyken Rıdvan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

4' Ceza sahası yayında topla buluşan Aboubakar, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İlk 11'ler;

Fenerbahçe; Altay, Novak, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, Ozan Tufan, Cisse

Beşiktaş; Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar