Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle | FB BJK ilk 11'ler | FB BJK saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan derbiyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Fenerbahçe Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

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Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. İki ezeli rakip bugüne kadar toplamda 351 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 125 galibiyet aldı. 93 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de kaleci Harun, Tolga Ciğerci, Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Enner Valencia forma giyemeyecek olan isimler. Beşiktaş'ta da Vida, Gökhan Töre, Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı olan Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve derbide forma giyebilecek. Beşiktaş'ta da Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Rosier iyileşti. Sergen Yalçın'ın sağ bekte bu futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe üstün

İki ekip bugüne kadar tarihlerinde 351 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet elde ederken, 125 maçı da Beşiktaş kazandı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 485 gole Beşiktaş 443 golle cevap verdi. İki ezeli rakip lig maçlarında ise 128 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 47, Beşiktaş'ın 40 galibiyeti bulunuyor. 41 karşılaşma da berabere bitti. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 144 gol atarken, Beşiktaş ise 143 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rakiplerin son mücadelesinde, Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu mücadelede siyah-beyazlıların ikinci golünde asisti Caner Erkin yaparken, golü de Gökhan Gönül atmıştı. İki futbolcu yarın, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse 11'iyle çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde: Utku, Rosier, Necip, Wellinton, Rıdvan (N'Sakala), Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği derbide, Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak.

Sergen Yalçın: 3 - Fenerbahçe: 5

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı-lacivertli rakibine karşı 6'sı lig, 2'si kupa olmak üzere teknik adam olarak 8 maça çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 5 kez de kaybetti.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde gözler iki teknik adama çevrildi. Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde 8 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın, bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken 5 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sergen Yalçın'ın takımları bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde 1 kez deplasmana gitti

2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'un başında sahaya çıkan ve Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilere karşı bir sonraki maçında Sivasspor'un hocasıydı. 2014-2015 sezonunda oynanan bu maçta da Fenerbahçe 3-2 kazanırken, Sergen Yalçın, rakibine karşı ilk galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu dönemde Kayserispor'un teknik direktörü olan Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 4-1'lik galibiyet etmeyi başarmıştı. Aynı sezonda Kayserispor ile Fenerbahçe'yle 2 kez de kupada karşı karşıya gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin ikisinden de 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Lig maçlarında Kadıköy deplasmanına yalnızca 1 kez teknik adam olarak sahaya çıkan Sergen Yalçın, 2017-2018 sezonunda Konyaspor ile bu deplasmanda 3-2'lik mağlubiyet almıştı. 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazanan Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la Vodafone Park'ta rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sergen Yalçın: 1 - Erol Bulut: 1

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut kariyerlerinde teknik adam olarak 3. kez karşı karşıya gelecek. Yalçın ve Bulut'un geride kalan 2 maçta 1'er galibiyeti bulunuyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Erol Bulut ve Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerlerinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken, ligin ilk yarısında Sergen Yalçın'ın hocalığını yaptığı Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor 3-0 öne geçerken, Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda 2 gol bulmuş ancak sahadan puansız ayrılmıştı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, bu kez Alanyaspor deplasmanında siyah-beyazlı ekibin hocası olarak boy gösterdi. Erol Bulut'un ekibi bu maçta Juniors Fernandes'in golüyle ilk yarıyı önde kapatsa da, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaşan Erol Bulut ve Sergen Yalçın, bu maçlarda birer galibiyet elde ederken, her ikisi de bu galibiyetleri deplasmanda yaşadı.

Caner, Gökhan ve Sosa eski takımına karşı

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı forma giyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan'a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018'de Trabzonspor'a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.

Daha önce 6 yıl Fenerbahçe'de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe'de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş'a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.

Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bulut, yarınki derbide siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Erol Bulut'un Beşiktaş karnesi:

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)

İlk 11'ler;

Fenerbahçe: Altay, Novak, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, Ozan Tufan, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar