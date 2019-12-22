Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle | Fenerbahçe Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Fenerbahçe Beşiktaş Canlı İzle... Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2019'un son derbisine sahne olacak. Zirve mücadelesine büyük etki edecek maç öncesi detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe'de Vedat, Beşiktaş'ta Burak

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın golcüleri Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz ön planda. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 9, siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz 5 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde iki takımın forvetleri ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Burak Yılmaz ise hem milli takım hem de takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Vedat: 9 - Burak: 5

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi forma giydiği 14 müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Muriqi attığı 9 golle sarı-lacivertlilere 9 puan kazandırdı. Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezon başında yaşadığı sakatlık sorunlarından sonra döndüğü takımında bu sezon 10 maçta 5 gol kaydetti ve 2 gole de katkıda bulundu.

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Fenerbahçe, yarın derbi mücadelesinde karşılaşacağı Beşiktaş'a iç saha maçlarında kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazlılara Kadıköy'de Nisan 2005'te 4-3 kaybetmişti.

Süper Lig'in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a son olarak Kadıköy'de Nisan 2005'te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Ozan Buğra Koşar

Altay: 19 - Karius: 15

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır 19, siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius ise kalesinde 15 gol gördü.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın kalecileri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi.

Karius ortalama istatistiklerde önde

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Bayındır'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Bayındır 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.

Ozan Buğra Koşar

Beşiktaş'ta gözler kanatlarda

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, maçın taktiğini de belirledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibini kanatlarla vurmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe'nin eski yıldızları Caner Erkin ve Jeremain Lens'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. Zorlu maçın taktiğini belirleyen Abdullah Avcı, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Fenerbahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.

Bozhan Memiş

Kartal'da hedef 3 puan

2019 yılının son derbi maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile oynadığı 12 maçta 4 mağlubiyet alan Avcı, Kadıköy deplasmanında çıktığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Avcı, Beşiktaş'la ilk Kadıköy deplasmanında da seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 2019'un son derbi maçından zaferle ayrılmak istiyor. 24 Erzincanspor ile oynanan kupa maçının ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda, 2 önemli isimden de güzel haber geldi. Sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu 2 futbolcunun yarınki karşılaşmada sahada olabileceği öğrenildi.

350 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var

İki takım bugüne kadar 350 kez karşı karşıya gelirken bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 130-127 üstünlüğü bulunuyor. 93 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Kadıköy deplasmanındaki son galibiyetini 2004-2005 yılında kaleye Pancu'nun geçtiği mücadelede 4-3'le elde ederken, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Lig ve kupa karşılaşmalarında rakibiyle deplasmanda 18 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 beraberlik alırken 11 kez de mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerden birisi de, 2017-2018 sezonunda oynanan kupa maçı. Beşiktaş bu mücadeleye çıkmadığı için 3-0 hükmen kaybetmişti.

Abdullah Avcı 3 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Beşiktaş'a gelmeden önce 4 sezon boyunca Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 12 kez karşı karşıya geldi. Avcı, Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir'le 6 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

İlk 11 netleşmedi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11 konusunda net kararını vermedi. Galatasaray derbisinde olduğu gibi Adem Ljajic'i yedek oturtmayı düşünen Avcı, forvet arkası pozisyonunda Diaby'yi sahaya sürmeyi planlıyor. Avcı'nın Lens konusundaki kararı ise henüz netlik kazanmadı. Sağ kanatta Lens'i oynatmayı düşünen Avcı, solda ise Caner Erkin'i sahaya sürecek. Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner - Burak Yılmaz.

Bozhan Memiş

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