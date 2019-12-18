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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı duyuruldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı haftanın hakemleri şu şekilde:

20 Aralık Cuma

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

 

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