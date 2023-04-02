Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

FENERBAHÇE 0 - 0 BEŞİKTAŞ
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.
2' Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao, ceza alanına koşu gösteren Valencia'yı topla buluşturmak istedi. Savunmada Tayyip Talha araya girerek topu dışarı gönderdi.
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İLK 11'LER:
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia
BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Onur, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
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