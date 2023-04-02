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Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oluyor. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

FENERBAHÇE 0 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

2' Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao, ceza alanına koşu gösteren Valencia'yı topla buluşturmak istedi. Savunmada Tayyip Talha araya girerek topu dışarı gönderdi.

 

 

 

 

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İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Onur, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
 

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