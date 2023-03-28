Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlara giden futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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