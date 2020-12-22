Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray; 80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer için taziye mesajları yayımladı. Kulüpler, mesajlarında hem Trabzonspor'a hem de Türk futboluna Sümer'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Fenerbahçe

"Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray

''Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Beşiktaş

"Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."