İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe: "Bir futbolcu ve sağlıkçımızda koronavirüs bulgularına rastlanmıştır"

Fenerbahçe:
Fenerbahçe: "Bir futbolcu ve sağlıkçımızda koronavirüs bulgularına rastlanmıştır"

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından oyuncularını bugün tesislerde test için topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

İLGİLİ HABER
Galatasaray ve Beşiktaştan Fenerbahçeye geçmiş olsun mesajı Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.