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Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı
Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroda olan Portekizli futbolcu Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'ya bonservisinin alındığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Bruma ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Bruma'nın, kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven kulübüne 4 milyon 250 bin Euro transfer bedeli ödenecektir" denildi. Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Bruma ile de 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 

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