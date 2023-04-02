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Fenerbahçe, bu sezonki 3. derbiyi de kazanamadı

Fenerbahçe, bu sezonki 3. derbiyi de kazanamadı
Fenerbahçe, bu sezonki 3. derbiyi de kazanamadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 kaybederken, bu sezon oynadığı 3. derbiden de galibiyet çıkartamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda siyah-beyazlıların gollerine engel olamazken sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de de Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bugün oynanan müsabakada da Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, 3 derbi maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, sahasında oynadığı 2 derbide kalesinde 7 gol gördü.

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın

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