İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe, bütün yayınlarını durdurdu

Fenerbahçe, bütün yayınlarını durdurdu
Fenerbahçe, bütün yayınlarını durdurdu

Fenerbahçe Kulübü, 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunamamasını protesto etmek için Fenerbahçe TV'yi ve tüm sosyal medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.

Ne olmuştu? 

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.