Fenerbahçe, bütün yayınlarını durdurdu

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunamamasını protesto etmek için Fenerbahçe TV'yi ve tüm sosyal medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.

Ne olmuştu?

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.