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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Canlı Anlatım!

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Canlı Anlatım!
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Canlı Anlatım!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

FENERBAHÇE 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR

MAÇTAN DAKİKALAR


12. dakikada sağ kanattan Arda Güler'in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

26. dakikada Ronaldo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

89' GOL! Valencia skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe'de Batshuayi sağ çaprazdan şansını denedi. Savunma topun kaleye gitmesine engel oldu. Ardından Emre'nin ortasında Valencia arka direkte topu ağlara gönderdi.

Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua King, Arda Güler, Enner Valencia
Yedekler: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Bruma, Michy Batshuayi, Luan Peres, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç, Enriko Papa, Eren Emre, Benhur Keser, Ronaldo Mendes, Sefa Yılmaz, Deniz Hümmet
Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Grahovac, Azubuike, Olawoyin, Miya, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Emircan Altıntaş, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Miha Zajc (dk. 12) (Fenerbahçe), Sinan Osmanoğlu (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Yunus Emre Öztaş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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