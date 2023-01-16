Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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