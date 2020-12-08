İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 mağlup etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaştı. Setlerini 25-20, 22-25, 21-25, 25-17, 9-15 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta ilk devre karşılaşmaları COVID-19 tedbirleri kapsamında 'Bubble' sistemi ile Polonya'nın Kedzierzin-Kozle takımının ev sahipliğinde oynanıyor. Sarı-lacivertliler grubundaki ikinci maçında ev sahibi Kedzierzin-Kozle takımıyla yarın TSİ 22.30'da karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.