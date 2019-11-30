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Fenerbahçe: 'Çifte standart var'

Fenerbahçe: 'Çifte standart var'
Fenerbahçe: 'Çifte standart var'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maç içinde tekrarlanan penaltı atışını eleştirdiği bir tweet yayınladı.

Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 58'inci dakikasında penaltı pozisyonunda kaleci Altay'ın kurtarışının ardından hızlı hücuma çıkarak golü buldu. VAR incelemesi sonucu penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verildi ve yeniden topun başına geçen Alpaslan topu ağlara gönderdi. Bu kararın ardından geçtiğimiz hafta Emre'nin yararlanamadığı penaltı anında kaleci Farnolle'ün öne çıktığını paylaşan Sarı Lacivertli kulüp, "Çifte standart var" hashtagi ile bir tweet yayınladı.

Fatih Burak Yıldırım

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